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مصرع شخصين بسبب الأحوال الجوية السيئة بالمانيا
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مصرع شخصين بسبب الأحوال الجوية السيئة بالمانيا

2017-06-23 09:18:01
أ ش أ

لقى شخصان مصرعهما جراء الأحوال الجوية السيئة التى ضربت شمال ألمانيا، حيث تسببت العواصف والأمطار الغزيرة فى إيقاف حركة القطارات فى ولاية هامبورج وأحدثت تلفيات فى عدد من واجهات المنازل والسيارات.
وذكرت وسائل اعلام محلية أن الشخصين قتلا جراء تساقط أشجار على سيارتيهما بفعل العواصف والرياح الرعدية ، وأن أحدهما (٥٠ عاما) لقي حتفه جراء سقوط أشجار على سيارته فى ولايه ساكسونيا السفلى ولم تنجح جهود الانقاذ فى اسعافه ، فيما لقيت سيدة أخرى مصرعها بسبب سقوط أغصان الاشجار على سيارتها.
ونتيجة للطقس السيىء، تم الغاء عدة فعاليات واحتفالات فنية وموسيقية وثقافية بمدن هامبورج وهانوفر وبريمن وماجدبورج وكاسل ، حسبما صرح به متحدث باسم الشرطة الألمانية فى شمال وشرق ألمانيا .
وطبقا لهيئة الأرصاد الجوية الألمانية ، فقد هبت أمس الخميس اعاصير وعواصف ورياحا رعدية وتساقطت قطع ثلجية على شمالا ألمانيا ، مما أدى إلى توقف حركة القطارات فى ولايه براندنبورج وهامبورج وشمال وشرق المانيا .

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