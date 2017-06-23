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الدفاع الروسية: السفن الحربية تطلق صواريخ على مواقع لداعش في سوريا
انفجار في سوريا - قصف

الدفاع الروسية: السفن الحربية تطلق صواريخ على مواقع لداعش في سوريا

2017-06-23 09:13:56
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن السفن الحربية الروسية أطلقت صواريخ على مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا.
وذكرت وزارة الدفاع، في بيان لها أوردته وكالة أنباء ” سبوتنيك : الروسية أن سفينتي “الاميرال إيسن” و”الاميرال جريجوروفيتش” والغواصة “كراسنودار” أطلقت 6 صواريخ مجنحة من نوع “كاليبر” على مواقع التنظيم الإرهابي في سوريا.. موضحا أن كراسنودار أطلقت الصواريخ المجنحة من تحت سطح الماء”.
وأشارت الوزارة الى أنه تم تدمير مراكز قيادة ومستودعات سلاح تابعة لتنظيم “داعش” في محافظة حماة السورية .
وأوضح بيان الوزراة أن الضربة الصاروخية الكبيرة المفاجئة أدت الى تدمير مراكز قيادة ومستودعات كبيرة للسلاح والذخيرة تابعة لإرهابيي داعش في منطقة عقيربات بمحافظة حماة حيث انفجرت ترسانة للمسلحين بعد إصابة في منتهى الدقة بصاروخ كاليبر المجنح”.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن بقايا تجمعات المسلحين ومواقع إرهابيي داعش تم تدميرها بغارات جوية لقاذفات القوات الجوية الفضائية الروسية”.
وذكر البيان “أن القيادتين التركية والإسرائيلية تم إبلاغهما في الوقت المناسب بإطلاق الصواريخ المجنحة وذلك عبر قنوات الاتصال”.

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