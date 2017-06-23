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موريتانيا: علاقتنا مع ايران ليست على حساب دول الخليج العربي
رئيس موريتانيا

موريتانيا: علاقتنا مع ايران ليست على حساب دول الخليج العربي

2017-06-23 09:10:11
أ ش أ

أكدت الحكومة الموريتانية ان علاقاتها مع إيران لن تكون على حساب دول مجلس التعاون الخليجي.
ونقلت صحيفة الشعب اليوم -الجمعة - عن الوزير محمد الأمين ولد الشيخ المتحدث الرسمي باسم الحكومة الموريتانية في رده على سؤال حول زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لنواكشوط الاثنين الماضي، وتأثيرها على العلاقات الموريتانية - الخليجية قوله : ” إنه رغم العلاقات التي تربطنا بدول الخليج، فموريتانيا لها علاقات دبلوماسية مع إيران كما هو الحال بالنسبة لأغلب دول الخليج”.
وأضاف الوزير أن موريتانيا تستقبل وزير خارجية إيران أو أي دولة أخرى لها علاقات دبلوماسية معها ولكن ليس على حساب علاقاتها مع دول أخرى” وفق تعبيره.
وكانت موريتانيا قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر اوائل الشهر الجاري بسبب تمادي امارة قطر في دعم الارهاب والعمل على تفكيك الاقطار العربية.

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