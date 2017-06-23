أفادت قناة “العربية” الإخبارية أن الكويت سلمت قطر مطالب مصر والسعودية والإمارات والبحرين التي قطعت في وقت سابق هذا الشهر علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة لتورطها في دعم وتمويل الإرهاب .

وذكرت قناة “العربية” اليوم (الجمعة) أن الدول المقاطعة لقطر طالبت من الدوحة قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران ، فضلا عن إغلاق قناة الجزيرة وإغلاق القاعدة العسكرية التركية ، وأنها أمهلت الدوحة 10 أيام لتنفيذ تلك المطالب .

وكانت مصادر عدة قد أكدت أن مصر والسعودية والإمارات والبحرين أعدت قائمة بالمطالب التي يجب على قطر تلبيتها لتخفيف الأزمة الحالية.