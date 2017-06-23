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الدول المقاطعة لقطر تمهل الدوحة 10 أيام لتنفيذ مطالبها
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

الدول المقاطعة لقطر تمهل الدوحة 10 أيام لتنفيذ مطالبها

2017-06-23 09:03:05
أ ش أ

أفادت قناة “العربية” الإخبارية أن الكويت سلمت قطر مطالب مصر والسعودية والإمارات والبحرين التي قطعت في وقت سابق هذا الشهر علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة لتورطها في دعم وتمويل الإرهاب .
وذكرت قناة “العربية” اليوم (الجمعة) أن الدول المقاطعة لقطر طالبت من الدوحة قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران ، فضلا عن إغلاق قناة الجزيرة وإغلاق القاعدة العسكرية التركية ، وأنها أمهلت الدوحة 10 أيام لتنفيذ تلك المطالب .
وكانت مصادر عدة قد أكدت أن مصر والسعودية والإمارات والبحرين أعدت قائمة بالمطالب التي يجب على قطر تلبيتها لتخفيف الأزمة الحالية.

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