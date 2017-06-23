مشاركة السيسي في قمة دول حوض النيل تتصدر إهتمامات الصحف2017-06-23 08:54:11
تتصدر الشأن المحلي ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة دول حوض النيل بأوغندا اهتمامات وعناوين الصحف المصرية الصادرة اليوم الجمعة .
ففي صحيفة الأهرام وتحت عنوان ” السيسى: لابد من مراعاة الشواغل المصرية في مياه النيل .. مستعدون للمشاركة في مبادرة الحوض بشرط الإخطار المسبق للمشروعات” ، ذكرت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب بضرورة مراعاة الشواغل المصرية في نهر النيل، مؤكدًا أن هذا النهر هو المصدر الأساسي للمياه في مصر، وبنسبة اعتماد تبلغ 97% وذلك على ضوء محدودية الموارد المائية الأخرى.
ودعا الرئيس في كلمته أمام أول قمة لزعماء دول حوض النيل، والتي عقدت أمس في مدينة عنتيبى بأوغندا، إلى تبنى رؤية مشتركة تنطلق من إدراك حقيقة وجود موارد مائية ضخمة لم تستغل بالشكل الكافي حتى الآن.
وشدد الرئيس على ضرورة استعادة الشمولية في مبادرة حوض النيل، موضحًا أن مصر أعربت عن استعدادها لاستئناف مشاركتها الفعالة في المبادرة لكن بشرط أن تلتزم جميع دولها بالعمل بمبدأ التوافق في اتخاذ القرارات وإنشاء آلية للإخطار المسبق عن المشروعات التي تقام على النهر وفقًا للمعايير الدولية التي تتيح تبادل المعلومات والتشاور بشفافية بشأن تلك المشروعات.
وتحت عنوان “زيادة حصة الفرد الجديدة في بطاقات التموين أول يوليو” ، قالت الصحيفة إن الدكتور على المصيلحى وزير التموين أكد امس رفع حصة الفرد في البطاقات التموينية من 21 إلى 50 جنيها للفرد حتى أربعة أفراد ، أما الفرد الخامس في الأسرة فستزيد حصته إلى 25 جنيها بعد أن كانت 21 فقط .
وأضاف أن سعر كيلو السكر في السلع التموينية سيكون عشرة جنيهات بزيادة جنيهين والزيت 14 جنيها ، وان تطبيق زيادة حصة الفرد في البطاقات التموينية سيتم ابتداء من يوليو المقبل .
وتحت عنوان ” الحكومة توافق على مد حالة الطوارىء 3 اشهر” ، أشارت الصحف إلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه امس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة اشهر .
وتحت عنوان “الأمير طلال بن عبد العزيز لـ “الأهرام”: متفائل بمستقبل مصر” ، ذكرت الصحيفة أن الامير طلال بن عبد العزيز رئيس برنامج الخليج العربى لدعم منظمات الأمم المتحدة الانمائية أكد فى حواره للأهرام أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو الوحيد القادر على استكمال مسيرة التنمية فى مصر ،وانه لا يعتقد بوجود منافس حقيقى له فى الفترة المقبلة وانه متفائل بمستقبل مصر .
وفي صحيفة الأخبار وتحت عنوان ” وزير الدفاع يتناول الإفطار مع رجال المشاة والمدفعية والإشارة والحرب الكيميائية ..صدقي: ندعم جهود القيادة السياسية لحل مشكلات المصريين .. مصر تمضي بخطي متسارعة لتحقيق التنمية المستدامة” ، قالت الصحيفة إن الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أكد أن القوات المسلحة تؤدي دورها بكل كفاءة وقدرة للحفاظ علي أمن واستقرار مصر التي تمضي بخطي متسارعة نحو تنفيذ المشروعات العملاقة وتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، وأشار إلي أن القوات المسلحة ليست بمنأي عن هذه التحديات والمخاطر التي تستهدف الأمن القومي المصري علي المستويين الإقليمي والدولي، والمشاكل والأعباء الداخلية التي تواجهها الدولة.
وتحت عنوان “أسر الشهداء والمصابون علي مائدة إفطار الداخلية ” ، ذكرت الصحيفة أن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية أكد أن ما يقدمه أبطال الشرطة من تضحيات وجهود من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وصون مقدسات الوطن محل تقدير من جموع الشعب، وأشار إلي أن الوزارة لن تدخر جهداً في توفير كافة أوجه الرعاية لأسر أبنائها الأبطال من الشهداء والمصابين تقديراً لما قدموه من تضحيات للحفاظ علي أمن الوطن والمواطنين وأن أسر شهداء الشرطة الأبرار في مقدمة أولويات وزارة الداخلية.
وتحت عنوان “حجازى : القوات المسلحة الدرع الحامي للوطن والمدافع عن شعبه ” ، قالت الصحيفة إن الفريق محمود حجازى رئيس اركان حرب القوات المسلحة أكد ان القوات المسلحة بعطاء رجالها ستظل دائما الدرع القوى الحامى للوطن والحافظ لوحدة وسلامة اراضية والمدافع عن شعبه ومصالحه العليا .
جاء ذلك خلال لقائه عددا من القادة والضباط وضباط الصف وجنود ادارات المدرعات والاسلحة والذخيرة والحرب الالكترونية ونظم المعلومات بمناسبة شهر رمضان ومشاركتهم تناول الافطار وتقديم التهنئة لهم بقرب حلول عيد الفطر المبارك .
وفي صحيفة الجمهورية وتحت عنوان ” في مؤتمر صحفي بواشنطن .. فهمي وفوزي يفضحان “الجزيرة” ودعمها للإرهاب: أمير قطر استخدم القناة في تزييف الحقائق وبث معلومات مضللة عن مصر” ، قالت الصحيفة إن محمد فهمي ومحمد فوزي من العاملين السابقين بقناة الجزيرة كشفا كذب وتدليس القناة القطرية والعهر الإعلامي الذي تمارسه لزرع الفتنة في المنطقة العربية،وأكدا أن لديهما وثائق من داخل مصر وليبيا وسوريا ومن دبلوماسيين قطريين ووزراء سابقين وعاملين بالجزيرة تثبت تعامل دوائر الحكومة القطرية مع الإخوان وبعض الجماعات الإرهابية الأخري.
وأكد فهمي الصحفي السابق بقناة الجزيرة خلال مؤتمر صحفي من واشنطن أن أمير قطر يدعم الإخوان ويقدم معلومات مضللة عما يحدث في مصر من خلال القناة، كما أنه متورط بشكل مباشر في أحداث البحرين. وأشار إلي أن حمد بن جاسم كان هو المسئول عن إدارة القناة وان يوسف القرضاوي يعد الأب الروحي لها وللإخوان.
وأوضح ان القناة لها اهداف أخرى غير التغطية الاخبارية مضيفا ان قطر تلقت فرصا عديدة للتراجع عن طريق تمويل الإرهاب لكنها لم تستغلها.
وتحت عنوان “دليل اختراع المصريين نظام الكتابة المتفرد .. بعثة أمريكية تكتشف أصول “الهيروغليفية” في صحراء الكاب بالأقصر” ، قالت الصحيفة أن بعثة جامعة بيل الأمريكية الاثرية بمشروع مسح صحراء الكاب بالتعاون مع وزارة الآثار تمكنت من العثور علي موقع لنقوش صخرية بالقرب من قرية الخوي “حوالي 7كم شمال مدينة الكاب الأثرية.. 60كم جنوب الأقصر”.
وأوضح دكتور محمود عفيفي رئيس قطاع الآثار المصرية أن النقوش عبارة عن لوحات ورسومات صخرية بارزة تمثل أوائل أشكال الكتابة في مصر القديمة. كما صور عليها أقدم وأكبر علامات من المراحل التكوينية المبكرة والبدائية للنص الهيروغليفي. ويقدم دليلا لاختراع المصريين نظام الكتابة المتفرد..ويمتد تاريخها إلي بداية عصر ما قبل الأسرات “نقادة الأولي ــ حوالي 4000 ــ 3500 قبل الميلاد” وحتي أواخر الدولة القديمة “حوالي 2350 قبل الميلاد”.
-
كوكب شبيه بالمريخ في مجموعتنا الشمسية!
افترض علماء فلك من جامعة أريزونا الأمريكية وجود كوكب شبيه بالمريخ ضمن نطاق مجموعتنا الشمسية. وفي مقال نشره موقع New Scientist قال العلماء: “الكوكب الشبيه بالمريخ من حيث ...Thu, 22 Jun 2017 14:03:41 GMT
-
المصرية للاتصالات تقترض 13 مليار جنيهThu, 22 Jun 2017 13:18:01 GMT
-
تسريب مواصفات هاتف يوتافون-3 الروسي الصيني - محيط
ظهرت على شبكة الإنترنت معلومات عن المواصفات التقنية لهاتف أي فون-3 الروسي الصيني الجديد المزود بشاشتين. كما نشرت بوابة Engadget معلومات عن موعد إطلاق ...Thu, 22 Jun 2017 14:32:46 GMT
-
مصرع 4 أشخاص بسبب موجة حارة جنوب غرب الولايات المتحدة
ذكرت تقارير إعلامية أن أربعة أشخاص بينهم مشرد واثنان من متسلقى الجبال لقوا حتفهم جراء موجة حر سجلت درجات قياسية فى جنوب غرب الولايات المتحدة دفعت السكان إلى ملازمة ...Thu, 22 Jun 2017 09:43:08 GMT
-
محمد أبو النجا: سعيد بدور الشر في "ظل الرئيس"
أعرب كابتن محمد أبو النجا عن سعادته الكبيرة بعد تلقيه مكالمات هاتفية من نجوم وفنانين كبار منهم غادة عادل وأحمد السعدني والمخرجين رامي عادل إمام وأحمد شفيق وغيرهم ...Thu, 22 Jun 2017 13:15:05 GMT
-
مخاطر لا تعرفها عن زيت جوز الهند.. احذره
لزيت جوز الهند فوائد مدهشة، ومؤخراً هناك إقبال كبير على استهلاكه من قبل الباحثين عن الطعام الصحي كبديل عن باقي الزبد والزيوت الحيوانية، إلا أن دراسة أمريكية كشفت ...Thu, 22 Jun 2017 05:15:49 GMT
-
السيسى يؤكد دعم مصر لمساعي الرئيس الأوغندي لاستعادة التوافق بين دول حوض النيل
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على حرص مصر على إنهاء الانقسام وتجاوز الخلافات القائمة بما يؤدي لاستعادة مسار التعاون بين جميع دول حوض النيل وتحقيق المصالح المشتركة، ...Thu, 22 Jun 2017 11:42:19 GMT
-
مصر تسمح لأول مرة بإدخال الوقود إلى غزة
على وقع أزمة حادة تعيشها غزة تخص تقليص امدادات الكهرباء، سمحت السلطات المصرية، ولأول مرة، اليوم الأربعاء، بإدخال شاحنات محملة بالوقود الصناعي إلى قطاع غزة، عبر ...Wed, 21 Jun 2017 10:12:44 GMT
-
كيفية صلاة الاستخارة ومعرفة نتيجتها
أنا فتاة وقد تقدم لي أكثر من عريس وأريد أن أستخير الله في الاختيار بينهم، سؤالي هو: كيف أصلي صلاة الاستخارة؟ وكيف أعرف نتائجها؟ وشكراً. يجيب الدكتور أحمد الطيب شيخ ...Fri, 23 Jun 2017 02:21:46 GMT