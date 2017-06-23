تتصدر الشأن المحلي ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة دول حوض النيل بأوغندا اهتمامات وعناوين الصحف المصرية الصادرة اليوم الجمعة .

ففي صحيفة الأهرام وتحت عنوان ” السيسى: لابد من مراعاة الشواغل المصرية في مياه النيل .. مستعدون للمشاركة في مبادرة الحوض بشرط الإخطار المسبق للمشروعات” ، ذكرت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب بضرورة مراعاة الشواغل المصرية في نهر النيل، مؤكدًا أن هذا النهر هو المصدر الأساسي للمياه في مصر، وبنسبة اعتماد تبلغ 97% وذلك على ضوء محدودية الموارد المائية الأخرى.

ودعا الرئيس في كلمته أمام أول قمة لزعماء دول حوض النيل، والتي عقدت أمس في مدينة عنتيبى بأوغندا، إلى تبنى رؤية مشتركة تنطلق من إدراك حقيقة وجود موارد مائية ضخمة لم تستغل بالشكل الكافي حتى الآن.

وشدد الرئيس على ضرورة استعادة الشمولية في مبادرة حوض النيل، موضحًا أن مصر أعربت عن استعدادها لاستئناف مشاركتها الفعالة في المبادرة لكن بشرط أن تلتزم جميع دولها بالعمل بمبدأ التوافق في اتخاذ القرارات وإنشاء آلية للإخطار المسبق عن المشروعات التي تقام على النهر وفقًا للمعايير الدولية التي تتيح تبادل المعلومات والتشاور بشفافية بشأن تلك المشروعات.

وتحت عنوان “زيادة حصة الفرد الجديدة في بطاقات التموين أول يوليو” ، قالت الصحيفة إن الدكتور على المصيلحى وزير التموين أكد امس رفع حصة الفرد في البطاقات التموينية من 21 إلى 50 جنيها للفرد حتى أربعة أفراد ، أما الفرد الخامس في الأسرة فستزيد حصته إلى 25 جنيها بعد أن كانت 21 فقط .

وأضاف أن سعر كيلو السكر في السلع التموينية سيكون عشرة جنيهات بزيادة جنيهين والزيت 14 جنيها ، وان تطبيق زيادة حصة الفرد في البطاقات التموينية سيتم ابتداء من يوليو المقبل .

وتحت عنوان ” الحكومة توافق على مد حالة الطوارىء 3 اشهر” ، أشارت الصحف إلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه امس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة اشهر .

وتحت عنوان “الأمير طلال بن عبد العزيز لـ “الأهرام”: متفائل بمستقبل مصر” ، ذكرت الصحيفة أن الامير طلال بن عبد العزيز رئيس برنامج الخليج العربى لدعم منظمات الأمم المتحدة الانمائية أكد فى حواره للأهرام أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو الوحيد القادر على استكمال مسيرة التنمية فى مصر ،وانه لا يعتقد بوجود منافس حقيقى له فى الفترة المقبلة وانه متفائل بمستقبل مصر .

وفي صحيفة الأخبار وتحت عنوان ” وزير الدفاع يتناول الإفطار مع رجال المشاة والمدفعية والإشارة والحرب الكيميائية ..صدقي: ندعم جهود القيادة السياسية لحل مشكلات المصريين .. مصر تمضي بخطي متسارعة لتحقيق التنمية المستدامة” ، قالت الصحيفة إن الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أكد أن القوات المسلحة تؤدي دورها بكل كفاءة وقدرة للحفاظ علي أمن واستقرار مصر التي تمضي بخطي متسارعة نحو تنفيذ المشروعات العملاقة وتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، وأشار إلي أن القوات المسلحة ليست بمنأي عن هذه التحديات والمخاطر التي تستهدف الأمن القومي المصري علي المستويين الإقليمي والدولي، والمشاكل والأعباء الداخلية التي تواجهها الدولة.

وتحت عنوان “أسر الشهداء والمصابون علي مائدة إفطار الداخلية ” ، ذكرت الصحيفة أن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية أكد أن ما يقدمه أبطال الشرطة من تضحيات وجهود من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وصون مقدسات الوطن محل تقدير من جموع الشعب، وأشار إلي أن الوزارة لن تدخر جهداً في توفير كافة أوجه الرعاية لأسر أبنائها الأبطال من الشهداء والمصابين تقديراً لما قدموه من تضحيات للحفاظ علي أمن الوطن والمواطنين وأن أسر شهداء الشرطة الأبرار في مقدمة أولويات وزارة الداخلية.

وتحت عنوان “حجازى : القوات المسلحة الدرع الحامي للوطن والمدافع عن شعبه ” ، قالت الصحيفة إن الفريق محمود حجازى رئيس اركان حرب القوات المسلحة أكد ان القوات المسلحة بعطاء رجالها ستظل دائما الدرع القوى الحامى للوطن والحافظ لوحدة وسلامة اراضية والمدافع عن شعبه ومصالحه العليا .

جاء ذلك خلال لقائه عددا من القادة والضباط وضباط الصف وجنود ادارات المدرعات والاسلحة والذخيرة والحرب الالكترونية ونظم المعلومات بمناسبة شهر رمضان ومشاركتهم تناول الافطار وتقديم التهنئة لهم بقرب حلول عيد الفطر المبارك .

وفي صحيفة الجمهورية وتحت عنوان ” في مؤتمر صحفي بواشنطن .. فهمي وفوزي يفضحان “الجزيرة” ودعمها للإرهاب: أمير قطر استخدم القناة في تزييف الحقائق وبث معلومات مضللة عن مصر” ، قالت الصحيفة إن محمد فهمي ومحمد فوزي من العاملين السابقين بقناة الجزيرة كشفا كذب وتدليس القناة القطرية والعهر الإعلامي الذي تمارسه لزرع الفتنة في المنطقة العربية،وأكدا أن لديهما وثائق من داخل مصر وليبيا وسوريا ومن دبلوماسيين قطريين ووزراء سابقين وعاملين بالجزيرة تثبت تعامل دوائر الحكومة القطرية مع الإخوان وبعض الجماعات الإرهابية الأخري.

وأكد فهمي الصحفي السابق بقناة الجزيرة خلال مؤتمر صحفي من واشنطن أن أمير قطر يدعم الإخوان ويقدم معلومات مضللة عما يحدث في مصر من خلال القناة، كما أنه متورط بشكل مباشر في أحداث البحرين. وأشار إلي أن حمد بن جاسم كان هو المسئول عن إدارة القناة وان يوسف القرضاوي يعد الأب الروحي لها وللإخوان.

وأوضح ان القناة لها اهداف أخرى غير التغطية الاخبارية مضيفا ان قطر تلقت فرصا عديدة للتراجع عن طريق تمويل الإرهاب لكنها لم تستغلها.

وتحت عنوان “دليل اختراع المصريين نظام الكتابة المتفرد .. بعثة أمريكية تكتشف أصول “الهيروغليفية” في صحراء الكاب بالأقصر” ، قالت الصحيفة أن بعثة جامعة بيل الأمريكية الاثرية بمشروع مسح صحراء الكاب بالتعاون مع وزارة الآثار تمكنت من العثور علي موقع لنقوش صخرية بالقرب من قرية الخوي “حوالي 7كم شمال مدينة الكاب الأثرية.. 60كم جنوب الأقصر”.

وأوضح دكتور محمود عفيفي رئيس قطاع الآثار المصرية أن النقوش عبارة عن لوحات ورسومات صخرية بارزة تمثل أوائل أشكال الكتابة في مصر القديمة. كما صور عليها أقدم وأكبر علامات من المراحل التكوينية المبكرة والبدائية للنص الهيروغليفي. ويقدم دليلا لاختراع المصريين نظام الكتابة المتفرد..ويمتد تاريخها إلي بداية عصر ما قبل الأسرات “نقادة الأولي ــ حوالي 4000 ــ 3500 قبل الميلاد” وحتي أواخر الدولة القديمة “حوالي 2350 قبل الميلاد”.