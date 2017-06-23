 Moheet on google
الجمعة 23 يونيو 2017 08:53 صباحاً
روابط سريعة
رمضان صبحي يهنئ «أبو صلاح» بعودته لـ«الدوري الأنجليزي»
محمد صلاح
محمد صلاح

رمضان صبحي يهنئ «أبو صلاح» بعودته لـ«الدوري الأنجليزي»

2017-06-23 08:53:45

هنأ رمضان صبحي لاعب كرة القدم المصري المحترف بصفوف نادي “ستوك” الانجليزي بقدوم محمد صلاح لنادي ليفربول، مرحبا بعودته مجددا للدوري الأنجليزي.
وقال رمضان صبحي في تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “مرحبا بعودتك للدوري الأنجليزي يا أبو صلاح”.
وكان  نادي “ليفربول” الانجليزي قد أعلن أمس عن انتقال اللاعب المصري محمد صلاح لصفوفه.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3