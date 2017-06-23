هنأ رمضان صبحي لاعب كرة القدم المصري المحترف بصفوف نادي “ستوك” الانجليزي بقدوم محمد صلاح لنادي ليفربول، مرحبا بعودته مجددا للدوري الأنجليزي.

وقال رمضان صبحي في تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “مرحبا بعودتك للدوري الأنجليزي يا أبو صلاح”.

وكان نادي “ليفربول” الانجليزي قد أعلن أمس عن انتقال اللاعب المصري محمد صلاح لصفوفه.