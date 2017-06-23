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هذا ما فرض على المسلمين يوم 28 رمضان
اطفالنا في رمضان

هذا ما فرض على المسلمين يوم 28 رمضان

2017-06-23 04:22:45

في مثل هذا اليوم 28 رمضان فرضت زكاة الفطر عام 2 هجرية، وانتصر المسلمون في معركة شذونة عام 92 هجرية.

ويقول وسيم عفيفي الباحث في التراث حسب “العربية” إنه في مثل هذا اليوم فرض الله على المسلمين زكاة الفطر، ويجب دفع “زكاة الفطر” قبل بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، وفي السنّة يجب إخراجها يوم عيد الفطر قبل صلاة العيد ويجوز تعجيل إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.

وفي الثامن والعشرين من شهر رمضان عام 92 هـجرية، وقعت معركة شَذونة على نهر لكة في الأندلس، بين المسلمين بقيادة طارق بن زياد وبين لُذْريق قائد القوط، استمرت الحرب بين الجانبين ثمانية أيام، واعتبرت هذه المعركة من المعارك الفاصلة في تاريخ الإسلام، حيث مهدت للفتح الإسلامي للأندلس.

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