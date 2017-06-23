 Moheet on google
الجمعة 23 يونيو 2017 05:20 صباحاً
روابط سريعة
9 طرق للحفاظ على توازن النظام الغذائي بعد رمضان
وجبات سريعة طعام

9 طرق للحفاظ على توازن النظام الغذائي بعد رمضان

2017-06-23 04:17:25

رمضان من الشهور التي تتغير فيها العادات الغذائية، لذا ينصح الخبراء باتباع أنظمة معينة بنهايته.

وذكر الأطباء أنه يجب عدم الإسراف في أكل الحلويات بعد رمضان حتى لا تتعرض المعدة إلى اضطرابات، وحسب “العربية”، فيما يلي بعض النصائح الغذائية التي يجب اتباعها لما بعد شهر الصيام لإعادة الاتزان في النظام الغذائي:

1) الاهتمام بتناول وجبة فطور خفيفة وسهلة الهضم.
2) من الضروري تعويد الجهاز الهضمي بالتدريج على هضم الطعام في الصباح.
3) الحد من شرب القهوة لتجنب الشعور بالحرقة في المعدة.
4) تناول وجبات صغيرة.
5) الاستمرار بتناول الشوربات والسلطات.
6) تجنب الأغذية الدسمة والحلوياتز
7) ممارسة الرياضة يومياً.
8) الإكثار من الزنجبيل للتخلص من الغازات وحموضة المعدة.
9) تقسيم الغذاء إلى 5 أو 6 وجبات غذائية صغيرة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3