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بالفيديو- شلل الوجه ..الأسباب والعلاج
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بالفيديو- شلل الوجه ..الأسباب والعلاج

2017-06-23 04:14:36

شلل الوجه من أمراض الجهاز العصبي ويميز الأطباء نوعان منه شلل الوجه المركزي وآخر نصفي.

وحسب “DW”، كشف أخصائي من مستشفى برلين للحوادث يوضح الفارق بينهما، وطرق العلاج، للمشاهدة. اضغط هنا.

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