المقادير:



كوب دقيق

1/2 كوب سمنة سائلة

2 ملعقة صغيرة سكر بودرة

1/2 كوب ماء للحشو

كوب مكسرات مجروشة (فستق – كاجو – جوز )

1/2 كوب شربات (قطر) مكسرات مجروشة للتزيين

الطريقة:

- يُسخن الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، وحسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي،يُخلط الدقيق والسمنة والسكر البودرة في العجان الكهربائي على سرعة متوسطة.

- يُضاف الماء تدريجياً، مع الاستمرار في العجن للحصول على عجين أملس ناعم، ثم يوضع العجين بالبراد لمدة 5 دقائق.

- في تلك الأثناء، تُخلط المكسرات مع القطر للحصول على كتلة متماسكة، يُقسم الخليط إلى كور صغير بحجم البندق.

- يُقسم العجين إلى دوائر صغيرة بحجم الجوز، مع عمل تجويف بإصبع الإبهام، وتوضع كور المكسرات في التجويف، وتُكور باليد مع إحكام غلقها.

- يُدهن صاج فرن بقليل من الزبد، تُدحرج الملوكيات في المكسرات المجروشة، وتُرص في الصاج، توضع في الفرن لمدة 20 دقيقة. - تُترك لتبرد قليلاً، وتُرص في طبق التقديم.