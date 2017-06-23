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طريقة عمل "الملوكيات"
ملوكيات

طريقة عمل "الملوكيات"

2017-06-23 04:12:13

المقادير:

كوب دقيق
1/2 كوب سمنة سائلة
2 ملعقة صغيرة سكر بودرة
1/2 كوب ماء للحشو
كوب مكسرات مجروشة (فستق – كاجو – جوز )
1/2 كوب شربات (قطر) مكسرات مجروشة للتزيين

الطريقة:
- يُسخن الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، وحسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي،يُخلط الدقيق والسمنة والسكر البودرة في العجان الكهربائي على سرعة متوسطة.
- يُضاف الماء تدريجياً، مع الاستمرار في العجن للحصول على عجين أملس ناعم، ثم يوضع العجين بالبراد لمدة 5 دقائق.
- في تلك الأثناء، تُخلط المكسرات مع القطر للحصول على كتلة متماسكة، يُقسم الخليط إلى كور صغير بحجم البندق.
- يُقسم العجين إلى دوائر صغيرة بحجم الجوز، مع عمل تجويف بإصبع الإبهام، وتوضع كور المكسرات في التجويف، وتُكور باليد مع إحكام غلقها.
- يُدهن صاج فرن بقليل من الزبد، تُدحرج الملوكيات في المكسرات المجروشة، وتُرص في الصاج، توضع في الفرن لمدة 20 دقيقة. - تُترك لتبرد قليلاً، وتُرص في طبق التقديم.

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