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غموس الطماطم مع الريحان والثوم
غموس الطماطم مع الريحان والثوم

غموس الطماطم مع الريحان والثوم

2017-06-23 04:10:47

المقادير:
1/2 كوب أوراق ريحان (حبق) طازجة
2 طماطم خضراء (أو حمراء) مكعبات صغيرة
3 فص ثوم
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
شرائح خبز فرنسي أو توست للتقديم
ملح وفلفل

الطريقة:
- يُفرم الريحان ناعماً باستخدام سكين حاد، حسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي.
- يُخلط الريحان مع الطماطم في وعاء عميق، ثم يُفرم الثوم ناعماُ ويُضاف للخليط مع التقليب.
- يُتبل بالملح والفلفل وزيت الزيتون وتُقلب مكونات الصلصة حتى تتداخل، ُقدم مع شرائح الخبز أو التوست.

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