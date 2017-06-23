تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا الخميس، من ضبط سائق بحوزته طنين من الأسمدة الزراعية قبل بيعها في السوق السوداء جانب ضبط 13 قضية تموينية أخري متنوعة وضبط متهمين بحوزتهما بندقية خرطوش ومسدس حلوان الصنع وتنفيذ 43 قرار إزالة لتعديات واقعة علي الأراضي الزراعية.

كان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان قد تلقي إخطارا بضبط سائق يدعي ” إ م ” 50 عاما مقيم بناحية النجاحية التابعة لمركز نجع حمادي حال استقلاله السيارة رقم 26538 نقل قنا والمحملة بـ طنين من الأسمدة الكيماوية المدعمة دعما كليا بهدف إعادة بيعها في السوق السوداء وضبط 13 قضية تموينية أخري متنوعة.

كما تم ضبط عامل بالأوقاف يدعي ” ك ح ” 38 عاما مقيم بمركز أبوتشت وبحوزته بندقية خرطوش وعامل بقسم قنا يدعي “س ح” 61 عاما وبحوزته مسدس حلواني الصنع.

وتمكنت قوات الأمن بالتنسيق مع الوحدات المحلية والإدارات الزراعية علي مستوي من تنفيذ 43 قرار إزالة لتعديات واقعة علي مساحة فدانين و6 قراريط و14 سهما وتم اتخاز كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين والقضايا فيما تولت النيابة العامة التحقيق.