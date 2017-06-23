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اليوم.. الاتحاد السكندري يلتقي المصري البورسعيدي بالدوري
الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي

اليوم.. الاتحاد السكندري يلتقي المصري البورسعيدي بالدوري

2017-06-23 03:50:45

يلتقي اليوم الجمعة، فريقا الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي، في تمام الساعة العاشرة مساء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الـ32 من الدورى الممتاز لكرة القدم.

كما يلتقي كلا من فريقا الداخلية والمقاولون العرب، على استاد كلية الشرطة، وطنطا مع وادي دجلة، على استاد غزل المحلة، فيما يلتقي فريقا النصر للتعدين والشرقية، على استاد أسوان، في نفس الجولة.

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