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اليوم.. بوتين يقوم بزيارة عمل إلى جنوب روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

اليوم.. بوتين يقوم بزيارة عمل إلى جنوب روسيا

2017-06-23 03:03:33

يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بزيارة عمل إلى اقليم كرانسودار جنوب روسيا لحضور عملية التحام الأجزاء البحرية العميقة والقريبة من سطح الماء لخط الغاز “التيار التركي” من على متن سفينة مد الأنابيب “بيورينج سبيريت”.

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