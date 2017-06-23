تعرض المطرب المصري محمد نور لكسر في قدمه ونشر صورة لساقه عبر موقع «أنستجرام».

نور لم يكشف سبب إصابته، وعلق على الصورة التي نشرها وقال: «رجلي اتكسرت وقدر الله وما شاء فعل والحمد لله على كل شيء»، واستقبل الفنان عدد من تعليقات جمهوره التي واسته على اصابته قبل عيد الفطر.

محمد نور قد أعلن عن احياؤه حفل ثاني أيام عيد الفطر المبارك في مارينا، وتساءل الجمهور عن الحفل بعد إصابته.