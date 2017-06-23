يكتفي الفنان المصري رامز جلال، خلال السنوات الأخيرة بتقديم برامج المقالب دون أي مشاركة في أعمال درامية داخل السباق الرمضاني. برامج «رامز تحت الأرض»، تعد هو الأضخم إنتاجيًا حيث بلغت تكلفته ما يعادل 5.5 مليون دولار أي ما يعادل 90 مليون جنيه مصري.

أما أجر رامز جلال فقد بلغ حوالي 550 ألف دولار، وجاءه بعد الإعلامي اللبناني نيشان بمبلغ وقدره 400 ألف دولار. رامز جلال استضاف في برنامج هذا العام عدد كبير من النجوم الذين يظهرون معه للمرة الأولى ومنهم النجم البوليوودي شاروخان، الشاب خالد، وائل كفوري، نيللي كريم، ظافر العابدين، نسرين أمين، أحمد فهمي، عصام الحضري، كهربا ومؤمن زكريا، رمضان صبحي، عبدالعزيز مخيون، محمود حميدة، نادية الجندي، إيناس الدغيدي، رياهم سعيد وغيرهم.