قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن شهر رمضان يعتبر دورة تدريبية على الطاعة والعبادة، لافتا إلى أن الأفضل للإنسان أن يواظب على الطاعة بعد الشهر الفضيل.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، الخميس: “اعتبروا رمضان كأنكم بتأخدوا دورة تدريبية فى شركة، وبعد ما تأخدها المفروض تواظب على العمل والشغل، مش هينفع تأخد الدورة وتنام فى البيت، لا تهجروا القرأن والأخلاق والطاعة والصيام بعد رمضان”.