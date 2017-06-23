شنت مديرية أمن شمال سيناء، حملة أمنيه استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين فى تنفيذ الأحكام والمشتبه فيهم حيث تم ضبط عدد 43 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا متنوعة.

وقال مصدر أمني في مديرية أمن شمال سيناء، أنه في مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط 20 محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئي، 4 محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس المستأنف، 11 محكوما عليهم في قضايا جنح الغرامات، و 7 محكوما عليهم بالمخالفة.