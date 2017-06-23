في الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل “بريد جمعة” للفنان ماجد الكدواني على راديو “إينرجي”، مكالمة هاتفية من حسين الذي يقيم في إحدى الدول

الخليجية إلى جمعة يعاتبه فيها على المدح الذي قاله في حقه أثناء إجراء حوار في الجريدة عن “حسين” وردوده على الجوابات في بريد القراء.

وبعد النجاح الكبير الذي حققته ردود الجوابات، التي يكتبها “جمعة” ولكنها تنسب لصديقه “حسين” الذي يعمل فعليا في الجريدة، يفكر “جمعة” في خصيته،

وما إذا كان شخصا إيجابيا يساعد الناس بردود الإجابات أم أنه شخص سلبي ينسب نجاحه لآخر.

وبعد النجاح الكبير الذي حققه بريد القراء، تقرر سارة تدشين قسم كامل يشرف عليه “جمعة” ويقوم بإجراء الاختبارات للعاملين في القسم.