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شذى تسب هاني رمزي
شذى

شذى تسب هاني رمزي

2017-06-23 02:35:12

دخلت المطربة شذى في حالة من الرعب والصراخ المتواصل بسبب مقلب « هاني هز الجبل » الذي يقدمه الفنان هاني رمزي.

وخرجت « شدي » عن شعورها وقامت بسب «رمزي» بألفاظ نابية منها: « انت يا زفت الحقني العربية هتقع، ثم رددت: « الله يحرق امك علي ام السيارة بتاعتك».

وتدور فكرة البرنامج بشأن مشاركة الضيف في عمل إنساني عن الأطفال، فيستقل السيارة الخاصة بالبرنامج، وأثناء السير على أحد الطرق الجبلية في لبنان، يقوم سائق السيارة بالإسراع والتوجه يمينًا ويسارًا لتجنب سيارة بالمقابل، ويصطدم بحاجز الطريق والتعلق بسفح جبل يبلغ ارتفاعه 3 آلاف متر ليوهم الضيف أن السيارة تسقط لكن صخرتين كبيرتين تمنعان وقوعها، حيث انهما ليستا صخرتين بل جهاز يمنع سقوطها.

يذكر أن الفنان هاني رمزي قدم خلال العامين الماضيين علي فضائية الحياة برنامجي مقالب هما “هبوط اضطراري ” و”هاني في الأدغال”.

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