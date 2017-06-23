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بالفيديو.. شعبان عبدالرحيم: مقاطعة "قطر" أبرز إنجازات السيسي.. واللي عمله في 3 سنين متعملش في 30 سنة
شعبان عبدالرحيم في عزاء ة زوجته

بالفيديو.. شعبان عبدالرحيم: مقاطعة "قطر" أبرز إنجازات السيسي.. واللي عمله في 3 سنين متعملش في 30 سنة

2017-06-23 02:11:07

وجه الفنان شعبان عبد الرحيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الطبلة”، المذاع على قناة “LTC”، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: “ربنا يديك الصحة ويقويك احنا معاك”.

وأشاد عبد الرحيم، بإنجازات الرئيس السيسي منذ توليه حكم البلاد، مردفًا: “إنجازات السيسي في 3 سنين متتعملش في 30 سنة”.

وأشار: إلى أن مقاطعة قطر أبرز إنجازات السيسي خلال فترة توليه حكم البلاد وذلك بعد ثبوت دعم وتمويل قطر للإرهاب في المنطقة وزعزعة أمن واستقرار الدول العربية.



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