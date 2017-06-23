 Moheet on google
الجمعة 23 يونيو 2017 02:05 صباحاً
روابط سريعة
بالفيديو.. سالي عبدالسلام: «متخلقش اللي أخس علشانه»
سالي عبد السلام

بالفيديو.. سالي عبدالسلام: «متخلقش اللي أخس علشانه»

2017-06-23 02:05:13

قالت الإعلامية سالي عبد السلام، خلال لقائها ببرنامج “شيخ الحارة”، المذاع على قناة “القاهرة والناس”، إن والدتها سر خسارتها لوزنها، لافتة إلى أن والدتها كانت تصاب بالضيق والحزن عندما كانت تراها ممتلئة وثمينة الأمر الذي دفعها إلى خسارة عدة كيلو جرامات.

ونفت سالي عبد السلام، أن يكون سبب خسارتها لوزنها رجل مالت له عاطفيًا، مردفة: “لسه متخلقش اللى أخس علشانه”، لافتة إلى أن الرجل يعجب بالمرأة بوضعها سواء كانت نحيفة أو سمينة جميلة أو متواضعة الجمال.



روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3