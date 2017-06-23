قالت الإعلامية سالي عبد السلام، خلال لقائها ببرنامج “شيخ الحارة”، المذاع على قناة “القاهرة والناس”، إن والدتها سر خسارتها لوزنها، لافتة إلى أن والدتها كانت تصاب بالضيق والحزن عندما كانت تراها ممتلئة وثمينة الأمر الذي دفعها إلى خسارة عدة كيلو جرامات.

ونفت سالي عبد السلام، أن يكون سبب خسارتها لوزنها رجل مالت له عاطفيًا، مردفة: “لسه متخلقش اللى أخس علشانه”، لافتة إلى أن الرجل يعجب بالمرأة بوضعها سواء كانت نحيفة أو سمينة جميلة أو متواضعة الجمال.