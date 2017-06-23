

قال علي المصيلحي، وزير التموين، إن الوزارة قررت رفع سعر السكر التمويني ليصل إلى 10 جنيهات بدلًا من 8 جنيهات حتى يمكن القضاء على السوق السوداء، مؤكدًا أن هناك وفرة في السلع التموينية تكفي لمدة 5 أشهر قادمة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامج «انفراد»، على فضائية «العاصمة»، أن فارق السعر كان يتحملها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ولم يكن يصل للمواطن حقه من السكر، مشيرًا إلى أن وجود سعرين للسلعة يساعد على عمليات التهريب وإساءة الاستخدام ولكن تساوي السعر يوقف هذه العمليات ويجعل هناك وفرة.

وأضاف: «المواطن بعد زيادة الدعم يحصل على كميات مضاعفة من السلع ونحن مع المواطن للحصول على ما يريد ولا تحكم للبقال فيه».