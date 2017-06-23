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إدانة أمريكي بالكراهية والسجن 40 عاما بسبب إحراق مسجد
محكمة امريكية

إدانة أمريكي بالكراهية والسجن 40 عاما بسبب إحراق مسجد

2017-06-23 01:46:01
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قالت وزارة العدل الأمريكية إن هيئة محلفين اتحادية في فيكتوريا بولاية تكساس وجهت اتهاما لمارك بيريز بارتكاب جريمة كراهية على خلفية إحراقه مسجدا يوم 28 يناير الماضي.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الوزارة بيانا أكدت خلاله أن بيريز 25 عاما حال إدانته سيواجه عقوبة سجن تصل إلى 20 عاما في جريمة الكراهية و10 سنوات لحيازة أداة تدمير غير مسجلة و10 سنوات أخرى لاستخدام أسلوب الحرق لارتكاب جناية فضلا عن غرامة بحد أقصى 250 ألف دولار.

يذكر أن حريقا هائلا، اندلع في 28 يناير الماضي بأحد المساجد في تكساس ما أدى إلى انهياره، وذلك بعد سلسلة جرائم كراهية وتخريب تعرض لها المركز الإسلامي، الذي بني عام 2000، ومنذ حادثة الحريق، انطلقت حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت لإعادة إعمار مبناه المنهار.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن جريمة إحراق المسجد وقعت بعد ساعات فقط من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حظر دخول الولايات المتحدة على المهاجرين من 7 بلدان ذات غالبية مسلمة، وإيقاف برنامج اللاجئين في البلاد لمدة 120 يوما.

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