علّق مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء فاروق المقرحي، على إجهاض وزارة الداخلية لخلية تعتنق الفكر الداعشي بالعجوزة، قائلًا “هذه الخلية الإرهابية كانت تُخطط لاستهداف شخصيات عامة ومهمة في الدولة من مسئولين، إضافة إلى بعض الأماكن الحيوية”.

وأضاف “المقرحي” خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن عملية الإجهاض المبكر لمخطط العصابات الإرهابية، جاء نتيجة جهد الأمن الوطني والأمن العام، مشيرًا إلى أن تعاون المواطنين مع وزارة الداخلية أصبح من أفضل إلى أفضل.

وأوضح “المقرحي” أن وزارة الداخلية تقوم حاليًا بمنع الجريمة قبل وقوعها، لافتًا إلى أن هناك رابطا زمنيا بين المخطط الإرهابي في العجوزة وبمناسبة العيد.