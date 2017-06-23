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3 آلاف معتمر يعودون من الأراضى المقدسة على متن 20 رحلة لمصر للطيران
مصر للطيران2

3 آلاف معتمر يعودون من الأراضى المقدسة على متن 20 رحلة لمصر للطيران

2017-06-23 01:39:28

وصلت إلى مطارات القاهرة وبرج العرب وشرم الشيخ، اليوم الخميس 20 طائرة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران على متنها أكثر من 3 آلاف معتمر قادمات من الأراضى المقدسة ضمن الجسر الجوى الذى نفذته الشركة الوطنية. 
ووصلت إلى مطار القاهرة الدولى 16 طائرة مصرية حيث وصلت 5 طائرات من المدينة المنورة بينما وصلت 11 طائرة قادمة من مطار جدة.
كما وصلت أيضا 3 رحلات من الأراضى المقدسة إلى مطار برج العرب الدولى، بواقع رحلتين من مطار جدة، ورحلة واحدة من مطار المدينة المنورة، بالإضافة إلى رحلة قادمة من جدة إلى مطار شرم الشيخ الدولى.
وشهدت جميع رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران والتى أقلعت من مطارى المدينة المنورة وجدة انتظاما فى مواعيد الإقلاع والوصول حسب جداول التشغيل المقررة لها.

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