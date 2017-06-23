السيسي يصدق علي العلاوة الخاصة بنسبة الـ 10%2017-06-23 01:34:03
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 77 لسنة 2017 بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدني 65 جنيها شهريا للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك بعد إقرار مجلس النواب للقانون.
كما صدق الرئيس السيسي - عقب عودته من اوغندا حرصا منه علي مصالح الشعب قبل العيد - على قانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٧ بمنح علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدني 65 جنيها شهريا وبحد أقصى 130 جنيهاً للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وصدق السيسي أيضا علي قانون رقم79 لسنة 2017 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وبمنح علاوة استثنائية للمخاطبين بأحكامه بنسبة 7% بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصي 130جنيهاً.
كما صدق السيسي أيضا على قانون رقم 80 لسنة 2017 بزيادة المعاشات بنسبة 15% وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي. وصدق أيضا على قانون رقم 81 لسنة 2017 بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%.. وقانون رقم 82 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، لتزيد الشريحة الأولي المعفاة من الضريبة حتى 7200 جنيه في السنة، والشريحة الثانية بدخل أكثر من 7200 جنيه وحتى 30 ألف جنيه بنسبة ضريبة 10%، والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألفا وحتى 45 ألفا بنسبة ضريبة 15%، والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتى200 ألفا بنسبة ضريبة 20%، والشريحة الخامسة للدخل أكثر من 200 ألف جنيه في السنة بنسبة ضريبة ٥ر22% .
وصدق الرئيس السيسي أيضا على قانون رقم 83 لسنة 2017 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.
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