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تواضروس يكشف تفاصيل لقاءه بـ"بوتين"..ويؤكد: معجب بشجاعة السيسى
البابا تواضروس الثاني

تواضروس يكشف تفاصيل لقاءه بـ"بوتين"..ويؤكد: معجب بشجاعة السيسى

2017-06-23 01:05:13

قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه تحدث مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال لقائه الأول عن مصر، وأوصاه مرتين بأن يبلغ تحياته للرئيس السيسى، وهو معجب جداً بالمصريين وبالرئيس ويصفه بـ”الشجاع”.

وأضاف البابا تواضروس، فى لقاء خاص عبر فضائية “ON Live”، أنه علم بمنحه جائزة الوحدة الأرثوذكسية من روسيا خلال زيارته لإيطاليا، وأهداها إلى المركز الحضارى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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