توقفت حركة قطارات السكة الحديد بسوهاج منذ قليل، عقب إصطدام قطار vib قادم من أسوان إلى القاهرة إتجاه أسوان بسيارة ربع نقل وذلك بالمزلقان الأوسط دائرة قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، مما نتج عنه إصابة عامل المزلقان وتم نقله للمستشفى العام لتلقى العلاج.

كان اللواء عمر عبدالعال حكمدار المديرية نائب مدير أمن سوهاج، بلاغا من العميد وائل الفقى الذى انتقل إلى مكان الحادث يفيد بوقوع مصادمه بين قطار وسيارة نقل ووجود مصاب.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد محمد عبدالصبور،رئيس مباحث قسم شرطة طهطا، والنقيبان أحمد الكاشف ومحمد جعفر معاونى مباحث القسم بإصدام القطار رقم 2007 vip مكيف قادم من أسوان إلى القاهرة بالسيارة رقم 1145 نقل سوهاج قيادة عصام . أ ق 30 سنة أثناء عبورة المزلقان حالة قيام العامل بإغلاقه مما نتج عنه تحطم السيارة بالكامل وتةوقف حركة سير القطارات .

نتج عن الحادث إصابة عامل المزلقان بالقدم وتم نقله إلى مستشفى طهطا العام للعلاج وتم ضبط سائق السيارة وتم إستدعاء لودر مجلس مدينة طهطا لرفع أثار الحادث من أجل إعادة حركة سير القطارات جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.