رفضت المحكمة العليا في جواتيمالا الخميس، طلبا لرفع الحصانة عن الرئيس جيمي موراليس للتحقيق معه فى حادث الحريق الذى اندلع فى مارس الماضى داخل مركز لرعاية الفتيات الجانحات واسفر - آنذاك - عن مقتل 41 فتاة.

وذكرت شبكة //إيه بي سي نيوز// الإخبارية الأمريكية، أن المحكمة رفضت هذا الطلب بالنظر إلى أن وجود دوافع سياسية تقف ورائه.

وكان مشرعان معارضان قد تقدما فى وقت سابق من الشهر الجارى بهذا الطلب الى المحكمة العليا لرفع الحصانة عن موراليس للتحقيق معه فى حادث الحريق والذى اندلع فى الثامن من شهر مارس الماضى اثر قيام فتاة وربما أكثر – طبقا لنتائج التحقيقات – بإضرام النار في إحدى / المراتب / أثناء وجودها مع زميلاتها داخل مكان مغلق، مما أدى إلى انتشار النيران ومصرع 41 فتاة منهم.