أعلنت الأمم المتحدة أن محافظة الحسكة السورية استقبلت، الخميس، أول قافلة برية للمساعدات الإنسانية تصل إليها منذ عامين.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن القافلة تتكون من 3 حافلات، وتمكنت من الوصول إلى الحسكة (شمال شرق) عبر ممر بري تم افتتاحه مؤخرا لإيصال مساعدات إنسانية تكفي 15 ألف شخص لما يقرب من شهر واحد، وفقا لوكالة “الأناضول”.

وأوضح، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن القافلة الإنسانية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي، تمكنت من الوصول إلى مدينة القامشلي في محافظة الحسكة.

وأضاف: “هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها البرنامج من إيصال الأغذية عن طريق البر في غضون عامين منذ تعذر الوصول إلى المنطقة في ديسمبر/كانون الأول 2015″.

وأشار حق إلى أن “برنامج الأغذية العالمي كان يقوم بإيصال مساعداته الإنسانية للمدنيين في الحسكة طوال العاملين الماضيين عبر تشغيل عمليات نقل جوي مكلفة لإيصال الأغذية إلى الأسر المحتاجة”.

وأردف قائلا: “أصبح الوصول إلى الحسكة ممكنا بفضل تحسن الوضع الأمني. وطوال عام تقريبا، أجرى برنامج الأغذية العالمي عمليتي نقل جوي في اليوم على مدار 6 أيام من كل أسبوع، لتقديم المساعدة الغذائية للأشخاص المحرومين من الدعم. وتعتبر القوافل البرية وسيلة أكثر كفاءة لتقديم المساعدات لجميع المحتاجين في الحسكة”.