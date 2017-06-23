البنك المركزي: 155 مليار جنيه زيادة بحجم ودائع البنوك في مارس الماضي2017-06-23 00:11:03
أعلن البنك المركزي أن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، بخلاف “البنك المركزي”، ارتفع بنحو 155 مليار جنيه ليصل في مارس الماضي إلى 869ر2 تريليون جنيه، مقابل 714ر2 تريليون في فبراير السابق له.
وأشار البنك المركزي إلى أن إجمالي الودائع الحكومية ارتفع ليبلغ 2ر493 مليار جنيه، منها 6ر299 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 6ر193 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.
وأضاف أن إجمالي الودائع غير الحكومية ارتفعت خلال مارس الماضي لتصل إلى نحو 375ر2 تريليون جنيه، مقابل 259ر2 تريليون جنيه في الشهر السابق، موضحا أن إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية ارتفعت لتبلغ 1ر681 مليار جنيه مقابل 9ر589 مليار جنيه في فبراير السابق له، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 7ر36 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 4ر191 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 6ر445 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى “تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة” على 44 مليار جنيه.
وأضاف أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بلغ 69ر1 تريليون جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 01ر46 مليار جنيه منه، وقطاع الأعمال الخاص على 8ر275 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 364ر1 تريليون جنيه.
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