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الصحفيين: البعض يثير الغبار على أي إنجاز للنقابة
عبدالمحسن سلامة مدير تحرير صحيفة الأهرام‎

الصحفيين: البعض يثير الغبار على أي إنجاز للنقابة

2017-06-23 00:08:25

قال عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن هناك من يريد إثارة الغبار علي أي شيء تقوم به النقابة، على خلفية اعتراض عدد من أعضاء مجاس النقابة على إقامة حفل إفطار الصحفيين وحلف اليمين للأعضاء الجدد بمركز شباب الجزيرة بدلا من مقر النقابة.

وأضاف سلامة خلال كلمته بحفل إفطار الصحفيين، إن إقامة حفل الإفطار بمركز شباب الجزيرة يأتي في ظل تطوير مطعم النقابة بقيمة 4 ملايين جنيه، مؤكدا أن النقابة لن تتحمل منها شيئا.

وتابع نقيب الصحفيين: “أرسلنا لجنة للنادي النهري لتجهيز إفطار الصحفيين هناك لكن تبين أنه لا يصلح لارتفاع منسوب المياه الجوفية بالنادي فقمنا بتنظيم الحفل في مركز شباب الجزيرة بعد موافقة وزير الرياضة الذي ألغى تذكرة الدخول وتأجير المكان، كما تبرع أحد البنوك بقيمة 30 ألف جنيه للحفل”.

وأوضح سلامة، أن النادي النهري ضم إلى نقابة الصحفيين وأنه أرسل خطابا إلي المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة بتشكيل مجلس إدارة النادي النهري برئاسة نقيب الصحفيين ليكون رئة ومتنفس للأعضاء، كما أوضح أنه سيتم إنشاء معهد تدريب على أعلى مستوى بمقر النقابة.

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