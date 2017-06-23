قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف صرف مبلغ 100 ألف جنيه من الموارد الذاتية للوزارة لأسرة الإمام شهيد الأوقاف الذي اختطفته جماعات مسلحة وقتلته في سيناء.

أكد الوزير، أنه سيتم تكريم أسرته وتسليمهم شيكًا بالمبلغ عقب عطلة عيد الفطر إضافة إلى كل ما يستحقه من حقوق أخرى ، وتوجه الوزير في تصريح له لأسرة الإمام الشهيد بخالص العزاء ووجه رئيس القطاع الديني بتشكيل وفد كبير من قيادات الوزارة لتقديم واجب العزاء لأسرة الإمام الشهيد.

وأوضح أن التكريم تقديرًا لدوره الدعوي والوطني وصموده في مواجهة الإرهابيين الذين اختطفوه ثم قتلوه بدم بارد غدرًا وغيلة بإطلاق النار عليه.