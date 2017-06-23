بتعديل الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية إلى: “يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود و(أبناء الأبناء)، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكاً وولياً للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس”، استطاع الأمير الشاب محمد بن سلمان، أن يحسم الحرب الباردة بينه وبين محمد بن نائف، ويصل إلى ولاية العهد السعودي دون أن يكون هناك سجالًا في المخالفة لنظام الحكم في المملكة التي أسسها جده الراحل الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود.

وبهذا القرار الذي استيقظ السعوديون فجر اليوم الأربعاء على حزمة أخرى منها، قد تعيد رسم خارطة النظام السعودي بأكمله سواء على مستوى بنيته الداخلية أو فيما يتعلق بتوجهاته الخارجية، تجاوز الأمير الشاب محمد بن سلمان أولاد المؤسس الباقون الذين هم على قيد الحياة (بندر، عبد الرحمن ومتعب، طلال وممدوح، عبدالإله وأحمد، و مشهور ومقرن) وأصبح أول شخص يصل إلى هذا المنصب وربما إلى الملك في هذا العمر.

السياق الزمني لهذه القرارات والتي جاءت في خضم الأزمة القطرية الخليجية وبعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسعودية فضلا عن تزامنها مع تسريبات السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة، والتي كشفت النقاب عن بعض ملامح المخطط السعودي الإماراتي للترويج لنجل سلمان لدى الإدارة الأمريكية، يجيب عن الكثير من التساؤلات التي تشغل بال البعض حول دلالات ومضمون هذه الأوامر وما يمكن أن تكون عليه السعودية في عهد الملك الجديد.

حقيقة أن الكثيرين من المقربين من دوائر صنع القرار في الرياض أو المتابعين للشأن السعودي لم يتفاجأوا بمثل هذه القرارات التي كانت تسير بخطى ثابتة منذ تولي الملك سلمان مقاليد الأمور، والتي بانت ملامحها الأولى عند تنحي الأمير مقرن بن عبد العزيز من منصبه كولي للعهد من أجل تصعيد محمد بن سلمان في منصب ولي ولي العهد.

لكن وفي الوقت ذاته وبالرغم من توقع إعفاء محمد بن نايف؛ إلا أن عنصر الوقت والمباغتة كان عامل المفاجأة في الموضوع، إذ أن البعض قد رجح أن تؤجل هذه الخطوة لحين طي بعض الصفحات المفتوحة على رأسها الأزمة القطرية الخليجية كذلك تسريبات العتيبة والتي تناولت وبشكل واضح جهود تقديم أوراق اعتماد محمد بن سلمان كملك قادم للسعودية لدى واشنطن.

العديد من المؤشرات السابقة كشفت وبصورة واضحة بعض ملامح مخطط تصعيد نجل سلمان لخلافة والده على العرش، وهو ما أفصحت عنها بعض الخطوات الإجرائية والقرارات الملكية التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة.

تعني التغييرات الأخيرة التي طالت الهيكل ومؤسسات الحكم في المملكة أن هناك تجاوز لجيل كامل من أحفاد الملك المؤسس عبد العزيز “جيل ولي العهد الحالي محمد بن سلمان” إلى جيل أبناء الأحفاد، ويتضح هذا في سلسلة التعيينات الأخرى داخل الأوامر الملكية الأخيرة.

قبضة حديدية

يوصف ولي العهد الجديد محمد بن سلمان بأنه ليس رجل سلام وليس رجل دولة ذكي. ولذلك يتوقع أن يدير البلاد بأسلوب القبضة الحديدية، ويتوخى سياسات اقتصادية خاطئة، ويسبب اندلاع المزيد من الحرائق في المنطقة أثناء ركضه وراء أحلامه.

هذا التعيين الجديد يحمل في طياته الكثير من المعاني بالنسبة لمستقبل المملكة، وهي جميعها على علاقة بضبابية الرؤية التي سترافق حكم محمد الذي يفتقد لصواب الرأي.

- سيتم ترسيخ أسلوب القبضة الحديدية في الحكم، إذ أن محمد بن سلمان سيعمل على إسكات كل الأصوات المعارضة، بالتوازي مع ترك مجال محدود للحريات الفردية التي ستشرف عليها لجنة الترفيه الجديدة، التي أحدثها لتمكن السعوديين من الاستمتاع بشكل معتدل.

- سيصارع محمد بن سلمان لتصبح بلاده قوة إقليمية حقيقية إلى جانب تركيا وإيران وإسرائيل، وهي الدول التي تقوم حاليا باستعراض عضلاتها في مسعى لفرض الهيمنة وتحديد نتائج عديد الصراعات الدائرة في العالم العربي. وقد قام بن سلمان سابقا بتحييد إيران وتركيا التي وقفت إلى جانب قطر في الأزمة الأخيرة، كما تعهد بنقل الحرب إلى العمق الإيراني، في تصريح يرقى إلى كونه إعلان حرب.

- سيواصل محمد بن سلمان تقربه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر توقيع عقود التسليح وإغداق الوعود بضخ الاستثمارات من أجل الحصول على الدعم الأمريكي، على الأقل في العلن. وعلى غرار محمد بن سلمان فإن ترامب أيضا يعد شخصا لا يمكن توقع تصرفاته، والاختلافات بين الرجلين طفيفة جدا. إلا أنهما سيبقيان على هذا الاتفاق الظاهري بشكل ظرفي فقط، إلى حين تحقيق كل طرف لأهدافه على الصعيدين الداخلي والخارجي.

تحديات تواجه بن سلمان

رغم أنه ليس الملك، لكن وحتى قبل الإعلان الرسمي عن تعيينه في هذا المنصب كان ينظر إليه باعتباره الحاكم الفعلي للمملكة، فما هي أهم التحديات التي يواجهها الأمير الشاب داخلياً وخارجياً؟

اليمن

منذ انطلاق العملية العسكرية السعودية في اليمن وشن حملة قصف جوي مكثف على الأهداف العسكرية لتحالف الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح قبل أكثر من عامين والمعارك مستمرة ولا يبدو أن نهايتها وشيكة سواء عبر العمل العسكري أو السياسي.

وقد كلفت هذه الحرب السعودية مليارات الدولارت حتى الآن دون أن يلوح في الأفق ما يشير إلى قرب نهايتها، كما جلبت لها انتقادات دولية واسعة بسبب سقوط عدد كبير من المدنيين نتيجة الغارات الجوية السعودية وتدمير البنية التحية للبلد الذي كان يعتبر من أفقر البلدان في العالم حتى قبل الحرب. كما أدت الحرب إلى نمو الجماعات المتطرفة المرتبطة بالقاعدة أو ما يعرف بتنظيم “الدولة الاسلامية” بسبب حالة الفوضى والحرب السائدة.

ورغم نشر قوات برية إماراتية وسعودية في اليمن لمساعدة قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي فشلت السعودية والتحالف العربي الذي تقوده في تحقيق نصر عسكري يرغم الطرف الآخر على تقديم تنازلات وقبول مطالب السعودية.

وينظر محمد بن سلمان إلى الصراع في اليمن باعتباره جزء من المواجهة الأوسع مع إيران ويرى أن الحوثيين هم أداة إيرانية لا يمكن التساهل معهم أو منح إيران موطئ قدم في اليمن.

إيران

كان تصريح محمد بن سلمان عن انعدام إمكانية إقامة علاقات طبيعية بين بلاده وإيران وأن السعودية لن تلدغ من إيران مجددا تصعيدا غير مسبوق في الموقف السعودي من إيران مما يؤشر إلى أن علاقات البلدين قد تشهد مزيداً من التوتر والتصعيد وينذر بتصاعد الصراع بين المحور السعودي والمحور الإيراني في المنطقة وخاصة في سوريا واليمن.

الموقف السعودي من إيران انتقل من الخلاف السياسي على ما يجري في اليمن وسوريا والخليج بشكل عام إلى الخلاف المذهبي وهو أمر غير مسبوق في علاقات البلدين. فقد تساءل محمد بن سلمان في مقابلة له مع قناة الإخبارية السعودية قبل بضعة اسابيع: “كيف أتفاهم مع نظام لديه قناعة مرسخة بأنه نظام قائم على أيديولوجية متطرفة منصوص عليها في دستوره بأنه يجب أن يسيطروا على مسلمي العالم الإسلامي ونشر المذهب الجعفري؟”.

ولا يبدو أن السعودية قادرة على الحد أو التقليل من النفوذ الإيراني المتصاعد سواء في سوريا او في العراق حيث باتت أيام ما يعرف بتنظيم “الدولة الإسلامية” معدودة في سوريا و العراق حيث تتولى طهران دورا فاعلا في هذه المعركة.

الأزمة مع قطر

هناك اعتقاد واسع بأن العقل المدبر للحملة على قطر هو ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الذي يعتبر الحاكم الفعلي للإمارات وبالتنسيق الكامل مع محمد بن سلمان الذين تربطهما علاقات شخصية وثيقة. ومع تولي محمد بن سلمان منصبه الجديد من المرجح أن تستمر الأزمة الناشبة في علاقات البلدين مع قطر.

وفي ظل إصرار قطر على إلغاء كافة الإجراءات التي اتخذتها السعودية والإمارات قبل النظر في شكاوي هذه البلدين ضدها، لا يتوقع أن يخف التوتر الخليجي وقد يؤدي في النهاية إلى انسحاب قطر من مجلس التعاون الخليجي وبروز محور جديد يضم قطر وتركيا.

وقال موقع بلومبيرغ الإخباري قبل أسبوعين إن تحت تصرف الأميرين ثروات هائلة يستخدمانها لترتيب الأوضاع في الشرق الأوسط بما يناسبهما عن طريق دعم بعض الزعماء والقادة والمجموعات المقربة منهما ومحاربة الأطراف والجماعات المناوئة لهما.

ويقول الموقع أن الاميرين أوصلا رسالة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والبالغ من العمر 37 عاما مفادها: في هذه المنطقة نحن ندير دفة الأمور. ومن المعروف أن الأميرين يكنان العداء الشديد لكل جماعات وقوى الإسلام السياسي السنية منها والشيعية، ولهذا يتوقع أن يتم تقوية المحور المعادي، وربما قد يتم القضاء عليه، لاسيما جماعات الإخوان المسلمين، ودعم كيانات جديدة.