قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إننا وصلنا لمرحلة أن العبادات صارت موسمية، فصار الناس يتعبدون لله فى شهر رمضان والعشر الأول من ذى الحجة.

وأضاف كريمة، فى لقائه على فضائية “العاصمة”، أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال “أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل” فعلى الناس أن يستمروا فى فعل الطاعات والعبادات فى رمضان وغير رمضان، ويكونوا دائما فى معية الله.