سقوط 7 مصابين فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بالمحلة2017-06-22 23:49:13
دفعت الأجهزة الأمنية بالغربية مساء اليوم الخميس بدوريات من الشرطة والمدرعات لفض مشاجرة بالأسلحة البيضاء والعصي والشوم اندلعت أحداث بين عائلتي “شراكي ” و “البلتاجي ” بسبب خلافات على قطعة أرض بوسط عزبة الشراكي بدائرة مركز المحلة وهو أدي إلى سقوط 7 مصابين بينهم أمين شرطة وتم نقلهم جميعا إلى طوارئ مستشفى المحلة.
وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العقيد علاء الغرباوي مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد باندلاع مشاجرة عائلتي الشراكي والبلتاجي بسبب خلافات على قطعة أرض بنطاق عزبة الشراكي بدائرة المركز.
وباشرت القيادات الأمنية تحت إشراف اللواء زكريا عباس حكمدار أمن المحلة وسمنود يرافقه عدد من القيادات الأمنية وعلى رأسها العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود والمقدم محمد عتمان وكيل فرع البحث وقوات من الشرطة النظامية والسرية سعيا فى احتواء الموقف.
وأفاد شهود عيان أن سبب اشتعال الأزمة بين العائلتين هو عدم التزام ضباط الشرطة بالإنصاف بين أفراد العائلتين وضبط عدد من المتهمين فى وقائع مشاجرة سابقة دون ردع الطرف الآخر من عائلة الشراكي ” وهو مادفع الطرف الثاني إلى الاعتراض على ضبط ذويهم دون اقتياد المتهمين من أهالي العائلة الأولي.
وكشفت مصادر أمنية إصابة 7 أشخاص من أفراد العائلتين بينهم أمين شرطة وتم نقلهم جميعا إلى طوارئ المحلة العام لإسعافهم وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.
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