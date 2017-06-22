التقي الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من القادة والضباط والصف والصناع العسكريين والجنود بإدارات المشاة والمدفعية والإشارة والحرب الكيميائية، في إطار لقاءاته الدورية برجال القوات المسلحة والتواصل المستمر معهم وتوحيد المفاهيم تجاه المستجدات والمتغيرات علي الساحتين الداخلية والخارجية وجهود القوات المسلحة في حماية الوطن وصون مقدساته.

بدأت مراسم اللقاء بالوقوف حدادا علي أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة وتقديم التعازي للمدنيين ضحايا العمليات الإرهابية الغادرة وخالص التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

كما نقل تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة وشكره لجميع ابطال القوات المسلحة علي الجهد المبذول والتضحيات والبطولات من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره ودعم جهود التنمية والبناء في كافة قطاعات الدولة.

وأكد القائد العام أن القوات المسلحة تؤدي دورها بكل كفاءة وقدرة للحفاظ علي أمن واستقرار الدولة المصرية التي تمضي بخطي متسارعة نحو تنفيذ المشروعات العملاقة وتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ليست بمنأى عن هذه التحديات والمخاطر التي تستهدف الأمن القومي المصري علي المستويين الإقليمي والدولي، والمشاكل والأعباء الداخلية التي تواجهها الدولة.

وأكد أن القوات المسلحة لا تألوا جهدا فى المساهمة فى دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، والمشاركة الإيجابية والفعالة بأقصى إمكانياتها سواء في تنفيذ المشروعات القومية أو بالمتابعة والإشراف علي تنفيذ المشروعات ومعاونة أجهزة الدولة في تخفيف العبء عن المواطن المصرى.

وأكد أن رجال القوات المسلحة يضربون القدوة والمثل في العمل بكل تفاني وتجرد من أجل مصلحة الوطن، ودعم الجهود الواعية للقيادة السياسية وسعيها الدائم لإيجاد الحلول الجذرية لكافة المشاكل المتفاقمة التي تواجه المصريين منذ فترات طويلة.

وأثنى علي البطولات والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة في تأمين الجبهة الداخلية وجهدهم المتميز في تحقيق الإنجازات المتلاحقة واقتلاع جذور الإرهاب والتطرف وسرعة التلبية بأقصي درجات الانضباط والأداء العالي والروح المعنوية، واستعدادهم الدائم لتقديم المزيد من التضحيات بكل ما هو غالي ونفيس من أجل رفعة وكرامة الوطن وحماية شعبه العظيم.

وأكد أهمية التواصل المستمر علي كافة المستويات وبناء علاقة قوية مع المرؤوسين وتحصينهم ضد المخاطر والتحديات الثقافية والاجتماعية والحملات الإعلامية والنفسية المعادية باعتبارها منارة للمجتمع المصري في محيطهم الاجتماعي والأسري، مؤكدا أنهم خير أجناد الأرض والعماد الحقيقي لقوة وقدرة الدولة المصرية وقواتها المسلحة.

وقام القائد العام بتكريم المتميزين من القادة والضباط والصف والصناع العسكريين والجنود تقديرا لجهودهم وتفانيهم في أداء المهام والواجبات المكلفين بها، وشاركهم تناول الإفطار مهنئا رجال القوات المسلحة بقرب حلول عيد الفطر المبارك، حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.