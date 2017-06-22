أفادت اخر التقارير الاخبارية الواردة من كابول الليلة بارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع فى وقت سابق اليوم خارج أحد البنوك باقليم هلمند جنوب أفغانستان الى 34 قتيلا على الاقل.

وذكرت قناة // جيو // الباكستانية فى نشرتها الليلة باللغة الانجليزية ان السلطات المحلية فى هلمند اوضحت فى بيان أصدرته بهذا الصدد ان الانفجار أدى ايضا إلى جرح 58 شخصا اخرين، مشيرا إلى أن أغلب الضحايا من المدنيين الذين اصطفوا خارج البنك - الذى يحمل اسم ( نيو كابول بنك ) للحصول على رواتبهم قبيل اجازات العيد.

واشارت // قناة جيو // الى ان هذا هو الهجوم الثالث الذى يستهدف ذات البنك منذ عام 2014 ، حيث أعلنت حركة طالبان انها اقدمت على هذا التفجير باصطدام سيارة مفخخة بالبنك بغرض قتل جنود الجيش والشرطة الذين توجهوا إلى البنك للحصول على رواتبهم.