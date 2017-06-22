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السيسي يصدق على قرار مد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر
الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يصدق على قرار مد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر

2017-06-22 23:29:47

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار مد حالة الطوارئ في جميع انحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخري اعتبارا من الساعة الواحدة من مساء يوم “الاثنين” الموافق العاشر من يوليو 2017.
وينص القرار علي انه تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

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