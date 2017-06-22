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واشنطن: مقتل أبوالخطاب العولقي أحد قيادات "القاعدة" باليمن
تنظيم القاعدة

واشنطن: مقتل أبوالخطاب العولقي أحد قيادات "القاعدة" باليمن

2017-06-22 23:27:58

أكدت القيادة المركزية الامريكية اليوم ،مقتل الإرهابي أبو الخطاب العولقي أحد أكبر قيادات تنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية مع اثنين من كبار المقربين اليه ، وذلك خلال غارة نفذت مؤخرا لطائرة امريكية بدون طيار.

وذكرت شبكة / فوكس نيوز/ الاخبارية الامريكية أن القيادة المركزية اوضحت فى بيان أصدرته بهذا الغرض أن العولقى - الذى يتزعم العناصر المسلحة فى محافظة شبوة اليمنية - لقى حتفه خلال غارة لطائرة امريكية بدون طيار فى السادس عشر من الشهر الجاري.

واضاف البيان أن العولقى كان يتمتع بنفوذ كبير وعلاقات قوية مع بقية قيادات تنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية فضلا عن تورطه فى التخطيط وتنفيذ عمليات زعزعة الاستقرار جنوب اليمن.

وقالت القيادة المركزية فى بيانها ان قتل العولقى يعنى القضاء على أحد أبرز القيادات الإرهابية ذات الخبرة والثقة فى صفوف تنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية.

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