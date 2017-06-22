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إيران: نصدر 1100 طن فواكه وخضراوات يوميًا إلى قطر
فاكهة - صورة أرشيفية
فاكهة - صورة أرشيفية

إيران: نصدر 1100 طن فواكه وخضراوات يوميًا إلى قطر

2017-06-22 23:15:54

ذكرت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية أن إيران ترسل ما يقرب من 1100 طن من الفواكه والخضراوات إلى قطر، وذلك بشكل يومي عن طريق البحر.

ونقلت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، عن مدير شركة موانئ بوشهر الواقعة قبالة قطر، محمد مهدي بونشري قوله إن “طهران تصدر للدوحة نحو 1100 طن يوميًا من المواد الغذائية”.

وأضاف: “يتم تصدير 350 طنًا من الفاكهة والخضراوات يوميًا إلى الموانئ القطرية من ميناء دير و750 طنًا من ميناءي بوالخير وطنجستان”.

وكانت قد انطلقت إلى قطر، اليوم الخميس، أول سفينة تركية تنقل حوالى 4000 طن من المواد الغذائية والفواكه والخضروات، مرفأ في محافظة أزمير غرب تركيا في الصباح، على أن تستغرق الرحلة نحو عشرة أيام، حسبما ذكرت وكالة “الأناضول”.

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