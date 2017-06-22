قال رئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان، اليوم الخميس، إنه يدعم الجهود الرامية إلى إصدار تشريع بشكل سريع لفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران والذي أُقرّ بالإجماع تقريبًا في مجلس الشيوخ لكنه تعطل بسبب مسألة إجرائية في مجلس النواب.

وأضاف ريان في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن النائب الجمهوري إد رويس رئيس لجنة الشئون الخارجية بالمجلس “أشار إلى أنه يريد التحرك سريعا بشأن ذلك ونريد احترام ذلك”.

وكان القانون المعروف باسم “مجابهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار” والذي يتضمن أيضًا عقوبات ضد روسيا قد أجيز في مجلس الشيوخ بأغلبية 98 صوتًا مقابل صوتين الأسبوع الماضي في تصويت يبدو أنه قد يعقد رغبة الرئيس دونالد ترامب في تحسين العلاقات مع موسكو.

ومازال من المتعين إجازة هذا القانون في مجلس النواب قبل إحالته لترامب للتوقيع عليه ليصبح قانونًا.

ووجدت الهيئة البرلمانية بمجلس النواب أن القانون ينطوي على خرق لشرط دستوري بضرورة أن يكون مجلس النواب هو منشأ أي مشروع قانون يؤثر على عائدات الحكومة.

وقال الديمقراطيون إنهم يتشككون في هذا التفسير، مشيرين إلى أن مشكلات سابقة مماثلة تم حلها خلال دقائق.

وقال مساعدون ديمقراطيون كبار بمجلس الشيوخ، إن الجمهوريين في مجلس النواب لم يوضحوا الجزء الذي ينطوي على خرق في الدستور من مشروع القانون.

وأضافوا أن أي مشروع قانون يتضمن عقوبات وغرامات لا يمكن تفسيره على أنه يؤثر على عائدات الولايات المتحدة.

وأوضح بعض النواب ومساعدون بالكونجرس، أن البيت الأبيض يشعر بقلق من بند يُلزم ترامب بالحصول على موافقة الكونجرس قبل تخفيف أي عقوبات على روسيا.

وحث وزير الخارجية ريكس تيلرسون الكونجرس الأسبوع الماضي، على ضمان أن تعطي أي حزمة عقوبات ترامب المرونة في تعديل العقوبات إذا شعر أنه بحاجة إلى أن يفعل ذلك.