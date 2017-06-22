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محمد صلاح عقب الانضمام لليفربول: "أنا سعيد للغاية"
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محمد صلاح عقب الانضمام لليفربول: "أنا سعيد للغاية"

2017-06-22 22:42:23

وقع محمد صلاح على عقود انضمامه رسميا لنادي ليفربول الإنجليزي، قادما من روما الإيطالي في صفقة تكلفت 45 مليون يورو.
واجتاز الدولي المصري الاختبارات الطبية عصر اليوم، في مدينة ليفربول الأنجليزي معقل الريدز.
وقال صلاح، في تصريحات صحفية عبر الموقع الرسمي للنادي ليفربول عقب التوقيع:  “أنا متحمس للغاية للتواجد هنا.. أنا سعيد للغاية”.
وتابع: “سأقدم كل ما عندي للنادي وأريد الفوز بالبطولات هنا.. لدينا فريق قوي ولاعبون ممتازون.. لقد شاهدت مباريات العام الماضي وكان الجميع يعطي كل ما عنده لتحقيق الفوز”.
واستطرد: “الجميع يرى أيضا تقديم المدرب لكل ما عنده للفريق.. أتمنى بأن عملنا معاً سيؤدي لتحقيق البطولات للنادي وللمشجعين ولأنفسنا”.

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