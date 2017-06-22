

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الجنة ليست حكرًا على المسلمين فقط، مشيرا إلى أن المسيحيين الصالحين يدخلون الجنة لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا.

واسترشد كريمة، خلال لقائه ببرنامج “مكارم الأخلاق”، الذي يعرض على قناة “صدى البلد”، تقديم حمدي رزق، بقول الحق عز وجل في كتابه الكريم حين قال: “إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ”، مضيفا: “الجنة جنة ربنا، وإحنا مش معانا مفاتيحها ولا مفاتيح النار.. لا ندخل أحدا النار أو الجنة”.

وأشار إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: “لن يدْخل أحد مِنْكُم الْجنَّة بِعَمَلِهِ. قَالُوا: وَلَا أَنْت يَا رَسُول الله؟ قَالَ: وَلَا أَنا؛ إِلَّا أَن يتغمدني الله برحمة مِنْهُ وَفضل”، مشددًا على أن الرحمة ليست مقصورة على المسلمين فقط، حيث أثنى الله على أهل الكتاب والعلماء منهم.

وتابع: إن الله قال للرسول صلى الله عليه وسلم لو ارتبت في مسألة فاسأل أهل الكتاب والذي عنده علم الكتاب.