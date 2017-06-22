بالفيديو.. كيف رحب ليفربول بمحمد صلاح2017-06-22 22:20:53
رحبت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول بالعربي، بلاعبها الجديد ، المصري محمد صلاح نجم فريق اي اس روما السابق، والمنضم إلي صفوف الريدز حديثا
ونشرت الصفحة فيديو قصير لمحمد صلاح يرتدي قميص الفريق ومكتوب عليه “صلاح” باللغة العربية، ورقم 11.
وكان صلاح قد انضم لليفربول مقابل 45 مليون يورو بعدما قام بالتوقيع رسميا على العقود اليوم الخميس.
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