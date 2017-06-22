عرضت قناة روسيا اليوم، لقطات مصورة ترصد لحظة تدمير المئذنة الحدباء في الموصل بالعراق.

وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد “داعش”، نفي تنفيذ أي ضربات في المنطقة التي يوجد بها مسجد “النوري” التاريخي في الموصل بعد الاتهامات التي وجهها داعش له بتدمير المسجد.