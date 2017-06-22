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رسمياً.. اليكسيس سانشيز أفضل لاعب في مباراة المانيا وتشيلي
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رسمياً.. اليكسيس سانشيز أفضل لاعب في مباراة المانيا وتشيلي

2017-06-22 22:10:40

حصل اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم أرسنال الإنجليزي لقب أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام ألمانيا في الجولة الثانية من بطولة كأس القارات المقامة في روسيا.

وكان اللقاء قد انتهى بالتعادل بهدف لكل منهما سجل سانشيز هدف تشيلي الوحيد في الدقيقة 5.

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