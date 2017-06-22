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نقيب المحامين: "تيران وصنافير" مصريتان 100%
سامح عاشور ـ نقيب المحامين‎

نقيب المحامين: "تيران وصنافير" مصريتان 100%

2017-06-22 22:08:13

أعرب سامح عاشور نقيب المحامين، عن إيمانه بأن تيران وصنافير مصريتان مائة بالمائة، مشيرا إلى أن النقابة أول من دعمت ذلك منذ أبريل 2016.

وأضاف «عاشور» خلال كلمته بحفل إفطاره السنوي اليوم الخميس،، والمنعقد بنادي محامين المعادي النهري: «لا يجوز لأحد أن يجبرنا أن نقول إنها سعودية، ولكن هذا ليس معناه أننا نسقط الدولة، أو نخون من أجرى هذا الاتفاق».

وأوضح نقيب المحامين: «مؤسسات الجيش والخارجية والبرلمان مؤسسات وطنية، لا يجوز أن نخونهم، ولكن قد يكونوا أخطأوا في تقدير الموقف، وهي في نهاية مؤسسات تخطأ وتصيب»، مؤكدا أن النقابة تتكفل بالدفاع عن كافة المواطنين الرافضين للاتفاقية.

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