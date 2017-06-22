ألمانيا تتعادل مع تشيلي ويحلقان في الصدارة معا بكأس القارات

اكتفى منتخبا ألمانيا وتشيلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في لقاء الجولة الثانية من بطولة كأس القارات المقامة في روسيا 2017.

وكان تشيلي قد تقدم بهدف عن طريق لاعبه أليكسيس سانشيز في الدقيقة 5 من الشوط الأول بهدف عالمي، فيما تعادل لألمانيا اللاعب لارس ستيندل في الدقيقة 61.

بهذه النتيجة رفع المنتخبان رصيدهما لأربع نقاط حيث جاءت الماكينات الألمانية في المركز الأول بفارق الاهداف عن تشيلي صاحب المركز الثاني.

فيما حل المنتخب الأسترالي في المركز الثالث وبقي الكاميرون في المركز الأخير ولكل منهما نقطة واحدة